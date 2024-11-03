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2024-YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) gerçekleştirildi. Sınav sonuçları, 22 Kasım'da açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 15:37, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 15:39
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2024-YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav, 89 sınav merkezinde, saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürdü. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Emniyet personeli dahil 17 bin 721 kişinin görev yaptığı sınav için 81 ilde 399 bina ve 5 bin 26 salon kullanıldı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 10.00'a kadar açık bulunduruldu.

2024-YDS/2'ye İngilizce'de 104 bin 363 aday, Arapça'da 6 bin 568 aday, Almanca'da 1.688 aday, Fransızca'da 1.038 aday ve Rusça dillerinde ise 966 aday olmak üzere toplam 114 bin 623 aday başvurmuştu.

Sınav sonuçları, 22 Kasım'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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