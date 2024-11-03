Beşiktaş'ta Immobile şoku

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Mücadelede ağrı hisseden ve ikinci yarının başında yerini Mustafa Erhan Hekimoğlu'na bırakan Ciro Immobile'nin son durumu ise belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan golcünün uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile'nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir."