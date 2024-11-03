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Savcıya el çektirildi iddiasında 3 kişiye adli kontrol ve ev hapsi

'Yenidoğan' çetesine ilişkin bir iddia sonrası dün akşam saatlerinde gözaltına alınan halktv.com.tr Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ve Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avukat İrem Çiçek ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakime ifade veren Çiçek'e ev hapsi verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 22:33, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 22:45
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Savcıya el çektirildi iddiasında 3 kişiye adli kontrol ve ev hapsi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı haber siteleri ve sosyal medyada yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya "dosyadan el çektirildi" şeklindeki gerçeği yansıtmayan paylaşımların ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada 23 haber sitesi ile 13 sosyal medya hesabının incelendiği öğrenildi.

Bu kapsamda gözaltına alınan avukat İrem Çiçek, halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ile Gazete Pencere Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, söz konusu paylaşımların toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığını, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığını belirtti.

Savcılık, söz konusu haber ve paylaşımların, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret ve iftira suçlarını oluşturduğunu kaydetti.

GAZETECİLERE YALAN HABERDEN ADLİ KONTROL

Dün akşam gözaltına alındıktan sonra geceyi nezarethanede geçiren Dinçer Gökçe ve Nilay Can, öğlen saatlerinde İrem Çiçek ile beraber adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinden sonra Gökçe ve Can Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukat İrem Çiçek'e ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakime ifade veren Avukat İrem Çiçek'e ev hapsi verildi.

TÜRK CEZA KANUNUN İLGİLİ MADDESİ ŞU ŞEKİLDE:
Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
Madde 217/A - (Ek madde: 13.10.2022 - 7418 S.K/Madde 29)
(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.

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