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Fenerbahçe, son nefeste kazandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sarı-Lacivertli ekip 90+12 dakikada galibiyet golüyle maçı tamamladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 21:26, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 21:28
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Fenerbahçe, son nefeste kazandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 42. dakikasında gol perdesini açan Fred, sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.

Bordo-mavililerde Simon Banza 59 ve 67. dakikalarda kazanılan penaltı vuruşlarını gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.

75. dakikada sahneye çıkan Edin Dzeko maçın skora denge sağlarken, 90+12. dakikada gol perdesini kapatan Amrabat maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 23'e çıkartarak 2. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 12 puanla 11. sırada yer aldı.

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DJIKU SAKATLANDI

Karşılaşmanın 55. dakikasında Okay Yokuşlu'ya yaptığı müdahalede yerde kalan Djiku sakatlık yaşadı.

Hakem pozisyonun ardından VAR incelemesi yaparak Trabzonspor lehine penaltı kararı alırken, maça devam edemeyen Djiku'nun yerine Becao oyuna dahil oldu.

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU YAŞANDI

Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi 2 ayrı koreografi yaptı.

Trabzon ve Trabzonspor için sembol isimlerin görsellerinin kullanıldığı ilk koreografide, "Bu yol umudun, cesaretin yolu, daima onurlu, daima gururlu" ifadeleri yer aldı.

İkinci koreografide ise Mustafa Kemal Atatürk'ün görseliyle "İlelebet izinde, ilelebet Cumhuriyet" ifadeleri kullanıldı.

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