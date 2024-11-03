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Popüler dizi bugün final yapıyor

Now TV fişini çekti! Kirli Sepeti dizisi bugün final yapıyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 22:25, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 22:27
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Popüler dizi bugün final yapıyor

İkinci sezonuyla Now'da ekrana gelen 'Kirli Sepeti' dizisi bu akşam final yapacak.

NOW TV'de yayınlanan 'Kirli Sepeti' dizisi bugün final yapacak.

Geçen sezon sonunda final yapması planlanan diziye yurt dışı satışlarındaki başarısı ve gelen talepler üzerine bir şans daha verilmişti.

Dizi ikinci sezon için hikayesi yenilenmiş ve güçlü bir kadro ile izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Ancak tüm bu değişikliklere rağmen dizi, ikinci sezonda beklenen reyting performansını yakalayamadı. Bu nedenle, 'Kirli Sepeti' için final kararı alındı.

Dizinin 40. bölümü, bu akşam ekranlara gelerek 'Kirli Sepeti'nin son bölümü olacak.
Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği dizinin senaryosunu Merve Girgin Aytekin, Nermin Yıldırım, Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu kaleme aldı.

Dizinin başrollerini Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun paylaşıyor.

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