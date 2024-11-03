Adana'da balıkçı teknesi battı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde balık avlamak için açıldıkları denizde batan teknedeki 9 kişi kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 23:08, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 23:10
Yumurtalık'ta balık avlamak için denize açılan 9 kişinin bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen sebeple su alarak batmaya başladı.
Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Durumu fark eden bölgedeki diğer balıkçılar ve sahil güvenlik ekiplerince 9 kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.