Samsun'da toprak kayması: 2 katlı bina hasar gördü
Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaatın temel kazısında oluşan toprak kayması nedeniyle bitişiğindeki 2 katlı binada hasar oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 23:11, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 23:14
Küçükkolpınar Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısında oluşan toprak kayması nedeniyle Yavuz Erbil'e ait 2 katlı evin temelinde kayma yaşandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekti, ev ve inşaat kazısı yapılan alanı mühürledi.
Bir süredir kimsenin yaşamadığı öğrenilen binanın zemin kısmı toprak kayması nedeniyle hasar gördü.