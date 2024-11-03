Türkiye Sudan'daki sivil halkı hedef alan saldırılardan endişeli

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki durumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkedeki insani durumdan ve Cezira'daki sivil halkı hedef alan insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyulduğu belirtilerek, ateşkesin bir an önce sağlanarak barış ve istikrar ortamının tesis edilmesinin gerektiği kaydedildi.

Yerinden edilenlerin evlerine dönmesini ve insani yardım faaliyetlerinin aksamadan gerçekleştirilmesini sağlayacak önlemlerin gecikmeksizin alınması çağrısında bulunulan açıklamada, "Sudan'ın egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve birliğini en güçlü şekilde destekliyoruz. Sudan halkının acılarının hafifletilmesi için gerekli insani yardımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.