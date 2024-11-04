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Maliye denetimi artırıyor! Aidat ve kiralık araçlar takipte

Sitelerin hesapları incelenecek, aidat miktarları ve bunların nereye harcandığına bakılacak, şikayetler değerlendirmeye alınacak... İlk denetimlerde lüks araç kiralayan 5 bin 600 firmada 1,7 milyar liralık kayıt dışı bulundu. Maliye bu sektörde incelemeyi genişletti...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 07:28, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 07:31
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Maliye denetimi artırıyor! Aidat ve kiralık araçlar takipte

Son yıllarda özellikle büyük kentlerde binlerce konutun yer aldığı dev sitelerde vatandaşlar kira öder gibi aidat ödemeye başladı. Öte yandan mafyavari yöntemlerle site yöneten, bazı keyfi uygulamalarla site sakinlerini canından bezdirenlere sıkı denetim başlatıldı. Alınan aidatlar ve verilen hizmetin birbiriyle örtüşmemesine dair şikayetler arttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Ekim 2024'te Ankara'da düzenlenen, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler ile sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşlarının katıldığı çalıştayda bu sorunları masaya yatırdı. Çalıştayda kat malikleri ile hizmet sunucu şirketlerin şikayetleriyle çözüm önerileri değerlendirildi. Vatandaştan gelen şikayetler doğrultusunda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yer alan ilgili mevzuatta güncelleme amacıyla hazırlık başlatıldı. Taslak son halini aldıktan sonra görüşe açılacak, gelen değerlendirmelerin ardından son şeklini alacak.

YETKİ BELGESİ ŞART
Mevzuat taslağına göre, yapıların yönetimini üstlenecek firmalar, kayıt altına alınacak, yetki belgesi şart olacak. Tesisler büyüklük ve hizmet alanına göre sınıflandırılacak. Tesis yönetim şirketlerince, sunulan hizmetlerin niteliği belirlenecek, bu şirketler sınıflandırılıp yetkilendirilecek, kayıtlarının tutulması için usul ve esaslar belirlenecek. Aynı zamanda bu şirkette çalışanların nitelikleri, eğitim faaliyetleri incelenecek. Şirketlerin icraatlarının denetlenmesi için bir dizi düzenleme yapılacak. Yönetici ve hizmet personeli belirli eğitim ve şartlara uygunsa çalışabilecek. Şirketler, Bakanlığın belirleyeceği standartlara uygun, kat maliklerine karşı mali ve idari olarak şeffaf bilgi akışını sağlamak zorunda olacak. Apartman ve site yönetimleri Bakanlık tarafından denetlenecek. Kurallara uymayan şirketlere faaliyetten yasaklanmaya kadar derecelendirilen çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

ARAÇ LÜKS, FİYAT YÜKSEK, VERGİ KAÇAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, lüks araç kiralama sektöründeki büyüme ve vergi gelirinin aynı oranda artmaması üzerine radarını bu sektöre yönlendirdi. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği, yılın ilk 6 ayında 43,4 milyar liralık yeni araç yatırımı yaptığını, filoya 34 bin aracın katıldığını açıkladı. Bunun üzerine GİB etkin çalışma başlattı, lüks araç kiralamalarında denetim arttı. Gelir İdaresi tarafından araç kiralama şirketlerinin gelir beyanları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün verileri kapsamlı analiz edildi. Bu kapsamda 5 bin 600 araç kiralama şirketi mercek altına alındı, beyan edilmemiş gelirler, kayıt dışı çalışanlar ve faaliyetler belirlendi. Denetimler sonucu 500 milyon lira ceza kesilirken, 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat saptandı. Gelir vergisi matrahında 637, kurumlar vergisi matrahında 195 milyon lira, KDV matrahında ise 904 milyon liraya varan fark görüldü, 4 bin tutanak düzenlendi. Kayıt dışılığın çok büyük olduğu görülen sektöre yönelik denetimler hızlanarak devam edecek.

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