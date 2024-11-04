PKK Siyonistlerin paralı askeri oldu

PKK terör örgütü Suriye'deki işgal bölgelerinde baskıyı zulüm seviyesine taşıdı. Ailelerin elinden 17-35 yaş aralığındaki erkek ve kızlarını zorla alan PKK'nın son icraatı ise, İslam düşmanlığını resmi hale getirmesi oldu.

Okullarda "Allah, Peygamber efendimiz, İslam, Kur'an-ı kerim" düşmanlığını konu alan kitaplar "zorunlu ders" haline getirildi. Bu konular yerine ilk ve orta dereceleri okullarda "ateizm, zerdüştlük ve terör elebaşı Öcalan'ın materyalizm merkezli anlatımları" ders olarak okutulmaya başlandı.

Ancak bölgedeki öğretmenler ve yerel halk, buna itiraz ederek, grev kararı aldı. Buna karşılık PKK'lı teröristlerin de, öğretmenleri ve halkı "Arkamızda İsrail var, bundan sonra burada her şeyi değiştireceğiz" diyerek tehdit ettiği öğrenildi. Eğitimin tamamen durduğu bölgede en az 6 öğretmen PKK tarafından alıkonuldu.

İSRAİL AZDIRIYOR

Rakka Yerel Meclis Eski Başkanı Fayez El Ghaba, örgütü siyonist rejimin azdırdığını ve bölgede bazı değişimlerin yaşandığını anlattı. Rakka'ya gizemli kişi ve heyetlerin ziyaretlerini artırdığını kaydeden Ghaba, Rakka'nın sapkın arzımevut projesine dahil olduğunu hatırlattı. Fayez El Gaba, Rakka'nın PKK tarafından işgali nedeniyle halkın yüzde 60 oranında terk ettiği belirterek şunları söyledi:

ÇOCUKLAR KAÇIRILIYOR

Kalanların da yarısından fazlası çocuklarını okula göndermiyor. Çocukları Allah'a, İslam'a, Peygamberimize ve aziz Kur'an'a düşman etmeye çalışıyor. Gençlik çağına geldiklerinde de zorla terör kamplarına götürerek bir yandan eli silahlı militan haline getirirken diğer yandan zihinlerini kirletiyorlar. Gidecek hiçbir yeri ve şikayet mercii olmayan bu yüzbinlerce kişi mağdur durumda.

KÜRT IRKÇILIĞI VAR

Rakka'da 2015 öncesi yüzde 1 dahi Kürt nüfus olmadığına vurgu yapan Ghaba "Şu an PKK eliyle her alanda Kürt kimliği, kültürü, dili dayatılıyor. Aleni bir Kürt ırkçılığı var. Daha önce sırtlarını Batı'ya dayıyorlardı ancak Gazze sonrası İsrail etkisi de çok arttı. İnsanlarımız zor durumda" ifadelerini kullandı. Öğretmenlerin ders anlatmayı reddettiğine dikkat çeken El Ghaba, PKK'lıların hedefinde sadece İslam'ın olduğu bilgisini paylaştı.

İTİRAF EDİYORLAR

Ghaba "Allah'ın varlığı, Kur'an hükümleri ve Peygamber efendimizin sözleri ve fiilleri ile ilgili düşmanca bir tutum içerisindeler. Olayları PKK Kandil-Kadro yönetiyor. Ancak projenin arkasında İsrail var. Alenen Allah'a peygambere ve İslam'a hakaret ediyorlar. Buna karşılık halkın isyanı da büyüyor" dedi.

KİTAPLARI YAKTILAR

El Kul Radyo-TV'de yer alan habere göre Rakka Öğretmenler Sendikası, PKK'nın dayattığı müfredatın okullarda okutulmasına izin vermeyeceklerini bildirdi. Rakka halkı da topraklarının işgali yanında kültürel ve dini kimliklerine dönük saldırılara tepki gösteriyor. Zihin ve nesil işgali olarak gördükleri bu kapsamlı kampanyaya karşı duracaklarını belirten halk çok sayıda sözde ders kitabını yaktı. Bazı okullarda ise öğrencilerin PKK tarafından zorla okutulmak istenen kitapları yırttığı görüldü.

YILMAZ BİLGEN