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Otomotiv pazarı ekimde yüzde 4 daraldı

2024 yılı ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Ekim ayına göre yüzde 4 azalarak 97.274 adet oldu.

Haber Giriş : 04 Kasım 2024 09:28, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:43
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Otomotiv pazarı ekimde yüzde 4 daraldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 75.662 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,2 artarak 21.612 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 40,1 arttı. 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlarına göre otomobil pazarı yüzde 41 artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı yüzde 37,1 arttı.

Ocak-Ekim döneminde pazar daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında azalarak 947.166 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 0,2 oranında artarak 750.935 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,3 azalarak 196.231 adet oldu.

Ekonomi Gazetesi

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