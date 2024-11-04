Batman'da DEM Partililer belediyeye girmek istedi: 2 gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Kayyum kararı sonrası DEM Partililer belediye binası önüne gelerek içeri girmek istedi.

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