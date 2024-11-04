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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,39 değer kaybederek 8.761,46 puana geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 13:25, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 13:48
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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 123,55 puan azalışla 8.761,46 puana indi. Toplam işlem hacmi 29,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,9, holding endeksi yüzde 1,3 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,3 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 2,89 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, haftaya pozitif seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi.

ABD'de yarın yapılacak seçimlerin muhtemel sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, perşembe günü açıklanacak olan Fed'in faiz kararı da piyasaların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in toplantısında politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, aynı zamanda gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları aranacağını ifade etti.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2,88, yıllık 48,58 arttı.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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