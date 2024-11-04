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Brent petrolün varil fiyatı 74,34 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,34 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 10:07, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:07
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Brent petrolün varil fiyatı 74,34 dolar

Cuma günü 74,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2 artarak 74,34 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,59 dolardan alıcı buldu.

Fiyat artışında, OPEC+ ülkelerinin petrol üretimlerini azaltmaya devam edeceklerini duyurması ve ABD seçimleri öncesi değer kaybeden ABD doları etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve başka büyük üreticilerden oluşan OPEC+ grubu, günlük 2,2 milyon varillik üretim kesintisini aralıkta da sürdüreceklerini açıkladı. Grubun üretimi aralıktan itibaren günde 180 bin varil artırması bekleniyordu. Büyük üreticilerin petrol arzını düşürmesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Ayrıca, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de yarın yapılacak Başkanlık seçimleri öncesi dolar endeksi geriledi. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,54 düşüşle 103,637 oldu.

Son anketlere göre Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'in çok az farkla önünde görünüyor. Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedefliyor.

Perşembe günü açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı da bu hafta uzmanların odağında bulunuyor. Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin gücünü koruduğunu belirtirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.

İran'ın, İsrail'in 26 Ekim'de düzenlediği saldırıya karşılık vermeye hazırlandığına dair haberlerin petrol fiyatları üzerinde etkisi sürüyor. İsrail basını, geçen hafta İran'ın, Tel Aviv'in son saldırısına karşılık olarak "birkaç gün içinde Irak'tan büyük bir misilleme yapmaya hazırlandığını" ileri sürdü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'in son saldırısına karşılık vereceğini ancak İsrail'in bölgedeki saldırılarını durdurması ve ateşkesi kabul etmesi halinde saldırının niteliği ve yoğunluğunun değişebileceğini söyledi.

Brent petrolde teknik olarak 78,85 doların direnç, 70,49 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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