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Kasım ayı kira zamları belli oldu

Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Kira artış zam belli oldu. Kasım ayında kira artışı yapacaklar için ev ve işyerlerinde kira artış oranı ne kadar olacak?

Haber Giriş : 04 Kasım 2024 10:14, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:14
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Kasım ayı kira zamları belli oldu

Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren kira artış oranı, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Kasım 2024 tarihinde açıklanan Ekim 2024 enflasyon oranları belli oldu.

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merak ettiği, "Kasım 2024 kira zammı ne kadar olacak?" sorusu yanıt buldu.

Kasım ayı kira artış oranı

Kasım kira artış oranı TÜİK TÜFE'nin 12 aylık ortalamaları üzerinden belli oluyor. TÜİK'in ekim ayı enflasyon oranını yıllık yüzde olurken, 12 aylık ortalama da yüzde 60,02 oranında oldu.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre kira artış oranı da belli oldu. İşte TÜİK'in enflasyon oranına göre kira zammı hesaplama oranları ve örnek hesaplaması.

Kira zam hesaplaması

Temmuz ayında sona eren yüzde 25 zam sınırından sonra iş yeri ve konut kira hesaplamaları şu şekilde:

Kira bedeli: 10 bin TL

Kira zam oranı: Yüzde 62,02

Kira zam bedeli: 6 bin 202 TL

Zamlı kira bedeli: 16 bin 202 TL.

Ekonomi Gazetesi

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