Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası: Hak yoksa iş yok

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, kamu mühendislerinin iş sağlığı ve güvenliği haklarının korunması ve reform niteliğinde bir Meslek Kanunu talepleriyle bir günlüğüne iş bırakma eylemi gerçekleştirerek Kent Meydanı'nda eylem gerekçelerini ve taleplerini açıkladı.

"PERSONELİN KORUYUCU GİYİM MALZEMELERİ İLE DONATILMASI ZORUNLUDUR"



Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası Kurucu Başkanı Mümin Güler kamu çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda temel hak ihlallerinin olduğunu ve önlem alınmadığını belirterek, koruyucu giyim hakkının acilen temin edilmesi ve Meslek Kanunu'nun bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini dile getirdi. Güler, "2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu'na ilişkin hükümlerinde açıkça belirtildiği gibi personelin koruyucu giyim malzemeleri ile donatılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorundalık, çalışanlarımızın zorunlu iklim koşullarında ve tehlikeli iş ortamlarında korunmasını sağlamaya yönelik iş sağlığı ve güvenliği açısından önemlidir. Ancak ne yazık ki koruyucu giyim yardım hakkının iş güvenliği teçhizatları ile karıştırılması sonucunda kamu çalışanlarımızın bu temel haklardan mahrum kaldığı görülmektedir" dedi.

"KORUYUCU GİYİM MALZEMELERİ HAKKI 2024 YILINDA KESİNTİYE UĞRAMIŞTIR"



Güler, "Kurumlar tarafından sağlanması gereken baret, çelik burunlu ayakkabı, yanmaz eldiven gibi iş güvenliği teçhizatları dışında, çalışanların termal iç giyim, yazlık ve kışlık olmak üzere koruyucu ayakkabı, atkı, bere ve mont gibi iklim şartlarına uygun koruyucu giyim ihtiyaçlarının karşılanması 2012 yılında toplu sözleşme ile güvence altına alınmıştır. Bu, 2024 yılından itibaren kesintiye uğratılmış ve şu ana kadar hala verilmemiştir" açıklamalarıyla çalışanların bu durumdan mağdur olduğunu vurguladı.

"HAKKIMIZ OLAN MESLEK KANUNU'NUN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"



İş sağlığı ve güvenliği açısından kapsamlı bir Meslek Kanunu'nun hayata geçmesi gerektiğine değinen Güler, ""Mühendis, mimar, şehir plancılar, tekniker ve tüm teknik hizmet sınıfı çalışanları için mücadele eden sendika olarak koruyucu giyim hakkının karşılanması ve bu konuda düzenlemelerin bilfiil uygulanmasını talep ediyoruz. Bu temel haklarla birlikte çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini güvence altına alan bir Meslek Kanunu'nun hala hayata geçirilmemiş olması iş sağlık ve güvenlik uygulamalarında belirsizliklerin devam etmesine ve çalışanlarımızın hak kaybına uğramasına neden olmaktadır. Bilgi birikimimizin ve tecrübemizin değerlendirilmesi ile özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin ünvan, yetki ve kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları, uzmanlaşma başlıklarında daha iyi koşullara kavuşturulması için Meslek Kanunu'nun ivedi olarak hayata geçmesi gerekmektedir. Ciddi sorumluluklar alıyor, hakkımız olan Meslek Kanunu'nun hayata geçmesini talep ediyoruz" açıklamalarında bulundu.