Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşandı..

Yarışmaya Ankara'dan katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Duhan Başar Ahmedoğlu, 500 bin TL'lik soruya doğru cevap vererek büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmacı Ahmedoğlu, bu akşam 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı..

İŞTE 1 MİLYON LİRALIK SORU

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?

A- Babam ve Oğlum

B- Susuz Yaz

C- Eşkıya

D- Hababam Sınıfı

DOĞRU CEVAP: Susuz Yaz

Yarışmacı bu soruya yanıt vermeyip çekildi

Yarışmacı 1 milyon TL değerindeki soruya cevap vermek istemedi.

Çekilen yarışmacı 500 bin TL yarışmaya veda etti..