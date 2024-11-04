Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya sert sözler: 'Zahmet olmuş gelmiş'

Sergen Yalçın'dan Mourinho'nun açıklamalarına cevap geldi. Mourinho dün oynanan Trabzonspor maçında yağtığı, "Gerçeklerin sadece yarısını anlatmışlar. Karşılaştığım tablo çok daha kötü. Her şeyi bilseydim, buraya gelmezdim." ifadelerine Yalçın büyük tepki gösterdi.

'MILAN FALAN MI İSTEDİ?'

Sergen Yalçın, Ekol TV'deki programında Mourinho'nun bu sözlerine tepki göstererek, "Hocam, senin elinde daha iyi bir seçenek olsaydı buraya gelmezdin zaten. Milan falan mı istedi, oraya gitmedin de buraya geldin diye sorarım. 'Buraya gelmezdim' cümlesi beni rahatsız etti. Bu durum Fenerbahçelileri de rahatsız etmiştir," dedi.

'KUSURA BAKMA HOCA'

Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: "Geldiğin yer dünyanın en güzel şehirlerinden biri, İstanbul'a geliyorsun. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geliyorsun. Milyonlarca taraftarı olan bir kulübe geliyorsun. Bunun yanında milyonlarca euro alıyorsun. İstanbul'un en güzel otelinde kalıyorsun... Zahmet olmuş demek ki buraya gelmiş. Kusura bakma diyelim o zaman hocaya" ifadelerini kullandı.