Belediye başkanına silahlı saldırı: Ağır yaralandı
Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, silahla vurularak ağır yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 11:07, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:16
Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, bir kişi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Şen, Balışeyh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye başkanının yanında bulunan 3 kişinin de saldırıda yaralandığı öğrenildi.