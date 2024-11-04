Belediye başkanı ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Şüpheli E.Ş, ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve şoförü Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Başkan Şen'in akrabası olduğu öğrenilen şüpheli E.Ş, gözaltına alındı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kırıkkale'nin, Balışeyh'in başı sağ olsun. Bu sabah saat 10.00 civarı, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, ekibiyle beraber şantiye sahasına çalışmaya giderken fail tarafından önleri kesiliyor. Öncelikle bir kavga, akabinde silahlı kavgaya dönüşmesi neticesinde 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Bunlardan Belediye Başkanımız Hilmi Şen ve şoförü olarak yanında çalışan Mikayil arkadaşımız ağır yaralı olarak hastanemize sevk edilmiş ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Balişeyh'imizin Kırıkkale'mizin başı sağ olsun. Diğer üç yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor. Onların hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. İlçe Emniyet Amirliği ekiplerimiz tarafından ele geçirilmiş vaziyette. Suç aleti silahıyla birlikte. Tüm insanlarımızı itidale davet ediyoruz. Adli tahkikat başlamıştır. Başsavcımızın himayelerinde adli kolluk marifetiyle tüm tahkikat yapılacaktır."

Olayın ardından AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi hastaneye geldi.