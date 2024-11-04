MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
%0 Faizli 45.000 TL Nakit!
%0 Faizli 45.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Türkiye Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi
Türkiye Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi
Tıp fakültesinde kadavra krizi: İthal edecekler
Tıp fakültesinde kadavra krizi: İthal edecekler
Bakan Tekin, ÖSYM Başkanı ile 4 yıl sonraki YKS'yi görüştü
Bakan Tekin, ÖSYM Başkanı ile 4 yıl sonraki YKS'yi görüştü
Ankara Büyükşehir Belediyesi 350 şoför alacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi 350 şoför alacak
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 527 bini aştı
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 527 bini aştı
Belediye başkanı ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Belediye başkanı ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Memurun Ocak ayındaki zammı %10'u geçmeyecek mi?
Memurun Ocak ayındaki zammı %10'u geçmeyecek mi?
Ali Yalçın: Ücretler değil fiyatlar baskılanmalı
Ali Yalçın: Ücretler değil fiyatlar baskılanmalı
192 araştırmacı üniversitelerde çalışmak için başvurdu
192 araştırmacı üniversitelerde çalışmak için başvurdu
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine açıklama
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine açıklama
Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Kasım ayı kira zamları belli oldu
Kasım ayı kira zamları belli oldu
Vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu
Vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu
Otomotiv pazarı ekimde yüzde 4 daraldı
Otomotiv pazarı ekimde yüzde 4 daraldı
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Maliye denetimi artırıyor! Aidat ve kiralık araçlar takipte
Maliye denetimi artırıyor! Aidat ve kiralık araçlar takipte
Hasta sevki yapan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Hasta sevki yapan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
EKK hedefini belirledi! Enflasyon tek haneli seviyelere indirilecek
EKK hedefini belirledi! Enflasyon tek haneli seviyelere indirilecek
Sağlık Bakanlığı'ndan asistan kadrolarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan asistan kadrolarıyla ilgili açıklama
S&P'den asgari ücret zam oranı için çarpıcı tahmin
S&P'den asgari ücret zam oranı için çarpıcı tahmin
Ekim ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
Ekim ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
Malatya'daki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Malatya'daki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Bakanlıktan 'Efsane Kasım'da alışveriş uyarıları
Bakanlıktan 'Efsane Kasım'da alışveriş uyarıları
Bakan Tekin: Ülkemizi 3. ligden aldık 1. lige çıkardık
Bakan Tekin: Ülkemizi 3. ligden aldık 1. lige çıkardık
Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?
Bakan Göktaş'tan sosyal paylaşım sitesi temsilcilerine 'içerik' uyarısı
Bakan Göktaş'tan sosyal paylaşım sitesi temsilcilerine 'içerik' uyarısı
81 ilde ortaöğretim kurumlarında zanaat atölyeleri açılacak
81 ilde ortaöğretim kurumlarında zanaat atölyeleri açılacak
Maliye şimdi de araç kiralama şirketlerinde kayıt dışı avına çıktı
Maliye şimdi de araç kiralama şirketlerinde kayıt dışı avına çıktı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Belediye başkanı ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 12:45, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 14:07
Yazdır

Şüpheli E.Ş, ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve şoförü Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Başkan Şen'in akrabası olduğu öğrenilen şüpheli E.Ş, gözaltına alındı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kırıkkale'nin, Balışeyh'in başı sağ olsun. Bu sabah saat 10.00 civarı, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, ekibiyle beraber şantiye sahasına çalışmaya giderken fail tarafından önleri kesiliyor. Öncelikle bir kavga, akabinde silahlı kavgaya dönüşmesi neticesinde 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Bunlardan Belediye Başkanımız Hilmi Şen ve şoförü olarak yanında çalışan Mikayil arkadaşımız ağır yaralı olarak hastanemize sevk edilmiş ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Balişeyh'imizin Kırıkkale'mizin başı sağ olsun. Diğer üç yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor. Onların hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. İlçe Emniyet Amirliği ekiplerimiz tarafından ele geçirilmiş vaziyette. Suç aleti silahıyla birlikte. Tüm insanlarımızı itidale davet ediyoruz. Adli tahkikat başlamıştır. Başsavcımızın himayelerinde adli kolluk marifetiyle tüm tahkikat yapılacaktır."

Olayın ardından AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi hastaneye geldi.

Belediye başkanı ve şoförünü işe alınmadığı için öldürmüş

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber