Mansur Yavaş'tan 'kayyum' çıkışı: TBMM acilen yasa değişikliği yapmalı

Geçen hafta Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör örgütü üyeliği iddiası ile görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı. Bugün de Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.

Yerlerine kayyum atanan başkanlar karara 'halkın iradesinin gasp edildiğini' belirterek tepki gösterirken, CHP kanadından da tepkiler büyüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu." diyerek Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'ni olağanüstü toplayacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kayyum kararına "Günlerdir yaşananlardan ders almayan, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız." diyerek tepki gösterdi.

Mansur Yavaş'tan yasa değişikliği önerisi

Geçen hafta yaşananlara sessiz kalan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan da kayyum kararları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Yavaş, "Hukukçu olarak görüşüm; TBMM'nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır" dedi.

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladık.

Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir.

Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken (en azından geçmiş yılların öngörüsü ile) diğer yandan idare-seçim-YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır.

Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktır. Bırakın belediye başkanlarını halk yaptıklarını ve yapamadıkları hizmetlerle değerlendirsin. Partiler de adaylarını buna göre belirleyip adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin.

Hukukçu olarak görüşüm; TBMM'nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır.

Unutulmamalı Hukuk, hava ile su kadar insanların olmazsa olmaz ihtiyacıdır."