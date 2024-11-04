Erdoğan: İsrail, Filistinlilere diz çöktüremedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda konuştu.

"40 yıl öncesine kıyasla her alanda çok daha iyi bir seviyedeyiz"

40 yıl süresince nice sıkıntıların, zorluklarun üstesinden geldik. İmkansız görülen nice başarılara imza attık. Ticari ve ekonomik münasebetlerimizi ileriye taşıdık. Bugün 40 yıl öncesine kıyasla her alanda çok daha iyi bir seviyedeyiz.

"Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulümü yaptılar"

Son toplantımızdan bu yana tüm insanlık ve özellikle Müslümanlar için ağır bir imtihandan geçtik. Kanla, gözyaşıyla ve zulümle anılır hale geldi. Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor. Filistin'de 2 milyon insanı ilaçsız, gıdasız bırakıp ölümlerini seyrettiler. Geçtiğimiz 13 ay boyunca Gazze ve Filistin topraklarında çokça acı gördük, katliam ve cinayet gördük. Bir insan nasıl bu kadar alçalabilir, alçaklaşabilir diye birçok habere rastladık. Filistin halkı 13 ayda 50 bin şehit verdi. 13 ay boyunca yaşamadıkları acı, zorluk, çile, zulüm neredeyse kalmadı. Buna rağmen Filistinli kardeşlerimiz onurlarından taviz vermedi. Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulümü yaptılar, Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler. Gazze'nin aslanları ölüm makinesi İsrail'e kahramanca direniyor. Bugün bir kez daha her türlü imkansızlığa rağmen hayatları pahasına topraklarınsa sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum.

"85 bin tonun üzerinde yardımı Gazze'ye ulaştırdık"

Türkiye olaarak ilk günden beri İsrail'in uyguladığı soykırım karşısında en kararlı duruş sergileyen üilkelerden biriyiz. Siyponistelerin ülkemizi hede Elimizdeki tüm imkanlarla kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. 85 bin tonun üzerinde yardımı Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırdık. Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumundayız. Gazze soykırımına tepki olarak İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurduk. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden vazgeçtik. Soykırım suçlularının hesap vermesi için Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuzu yaptık.

"Siyonist saldırılara en iyi yanıt daha fazla ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasıdır"

Kalıcı çözümler üretmek için dayanışma ve birlikteliğimizi her zamankinden fazla göstermeliyiz. İslam dünyası Filistin ve Gazze halkına desteğini artımalı. İslam dünyasının görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp Filistin ve Lübnan'a destek olması büyük önem arz ediyor. BM başta olmak üzere uluslararası platformlarda tepkimizi ortaya koyuyoruz. Siyonist saldırılara en iyi yanıt daha fazla ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasıdır.