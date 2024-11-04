Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 12:16, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 12:17
MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletten aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.