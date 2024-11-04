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Öğretim görevlisi, 32 ülkeden meyve fidanı yetiştiriyor

Trabzonlu öğretim görevlisi Ömer Selim, 9 yılda gezdiği 32 ülkeden getirdiği çeşitlerin de aralarında bulunduğu 511 meyve fidanıyla bahçe kurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 13:07, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 13:47
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Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 48 yaşındaki Selim, çocukluğunda merak saldığı meyve ağaçları için Akçaabat ilçesinde 4 dönüm arazi kiraladı.

Selim, Rusya, Şili, ABD, Çin, Güney Kore, Kanada, Japonya, Kazakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Arjantin ve bazı Avrupa ülkelerini ziyaretinde, saskatoon, pawpaw, içi ve dışı kırmızı elma, armut, şipova, güz yemişleri, siyah ve mavi Trabzon hurması gibi çeşitleri topladı.

Ömer Selim, AA muhabirine, çocukluğundan beri ormanlarda gezerek farklı meyveleri topladığını söyledi.

Merakının yıllar içinde hobiye dönüştüğünü belirten Selim, "Eski bir alışkanlık, tutku haline geldi. Dünyayı gezme hevesiyle birlikte yürütmeye başladım. Gezdiğim ülkelerden, Türkiye'de özellikle ılıman bölgeler başta olmak üzere yetişebilecek ama bilinmeyen bitkileri toplamaya başladım." dedi.

Selim, aşılamadan çaprazlamaya kadar fidanlarla ilgili pek çok şeyi öğrendiğini anlatarak, "Anti kanser özelliği ile bilinen pawpaw meyvesini de Kuzey Amerika'dan buraya kadar getirdik." diye konuştu.

İki çocuk babası Selim, bahçesindeki meyve çeşitlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Mavi meyveli Trabzon hurmaları bulduk, Indiana'dan buraya kadar getirdik. Onlar yetişiyorlar. Toplamda 511 çeşidimiz var. Kısmet olursa yeni çeşitler, melezleme ve aşılamayla elde edeceklerimle 1001 çeşit fidana ulaşmayı planlıyorum. Tek başına böyle bir işi yapmanın birtakım zorlukları da var ama emeğimin karşılığını aldığımda duyduğum mutluluğu dile getiremiyorum. Bitkilerle ilgilendiğim için kendimi genç hissediyorum."

- "İçi kırmızı ve pembe renkli 4 çeşit armudumuz, 17 çeşit elmamız var"

Selim, bahçesinde aronyanın 7-8 çeşidinin bulunduğunu, Ukrayna'da yetiştiricisinden aldığı bodur aronya çeşidinin tek gövdeli olduğu için daha çok meyve verdiğini, Türkiye'deki çeşitleri de korumak istediğini dile getirdi.

Ömer Selim, 5 yıllığına kiraladığı ve bir bölümüne de sera kurduğu arazide kimyasal ürün kullanmadığını, hayvan gübresinin yanı sıra ot ve dal parçalarının kompostonu yaptığını belirtti.

Bahçesinde 100 geleneksel meyve çeşidi bulunduğunu ifade eden Selim, şunları kaydetti:

"Yomra elmasından deveci armuduna kadar geniş bir çizgimiz var. 32 ülkeden topladığımız çeşitlerimiz var. Maquiberry var, dünyanın antioksidan olarak en zengin meyvesi Şili'den geldi. Avrupa ülkelerinden, Uzak Doğu'dan soğuğa dayanıklı turunçgiller yetiştirdik. Yüksek rakımlarda soğuk olduğu için turunçgiller ölebiliyor, yaptığımız araştırmalarla geniş bir alandan, özellikle Japonya'nın kuzey bölgesinden getirdiğimiz çeşitler var. Üzümsü meyveleri topluyoruz, Bektaşi üzümü, kurt üzümü, goji berry adıyla bilinen meyve en büyük şifa kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. Böğürtlen, ahududu çeşitleri var. Bir kısmı bu florada herhangi bir bakım istemeden yetişen çeşitlerimiz var. İçi kırmızı ve pembe renkli 4 çeşit armudumuz, 17 çeşit elmamız var."

Selim, doğayla ilgilenmenin insan hayatına çok şey kattığını sözlerine ekledi.

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