Ankara Büyükşehir Belediyesi 350 şoför alacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BUGSAŞ, İŞKUR üzerinden yeni bir ilana çıktı. Yayımlanan son ilana göre BUGSAŞ bünyesine 350 şoför alımı yapacak. ilana başvurular 04-05 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 13:19, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 13:25
BUGSAŞ AŞ EGO Şoförü Alım İlanı şu şekilde
Belediyeye bağlı BUGSAŞ AŞ, EGO şoförü alımları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecep olup, ilanın son başvuru tarihi 5 Kasım 2024 olacaktır.
🔸 Başvuru Şartları:
.En az lise mezunu olmak,
.24-45 yaş aralığında olmak,
.Ankara'nın farklı bölgelerinde vardiyalı çalışabilecek,
.Güçlü iletişim becerilerine sahip şoför adayları aranmaktadır.
🗓️ Başvuru Tarihleri:
04.11.2024 - 05.11.2024