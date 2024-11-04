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Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artıyor

Ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 15:08, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 15:25
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Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artıyor

TBMM Başkanlığına sunulan teklife göre, namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilecek.

Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Böylece, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımında da caydırıcılığın sağlanması amacıyla idari para cezası artırılacak. Araçlarına çakar ve tepe lambası takanlara 150 bin lira idari para cezası verilecek.

Ayrıca teklifte, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin idari ve çalışma koşulları arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik düzenleme de bulunuyor.

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