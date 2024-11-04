Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Adreslerde bulunan çok sayıda materyal ve dokümanlara el konuldu.

Bu kapsamda, terör örgütüyle iltisaklı oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 6 zanlının adresi belirlendi.

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