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AK Parti'den kayyum açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, 3 belediyeye kayyum atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada hukuki süreçlerin devam ettiğini söyledi. Güler, basın açıklamasında "Belediye başkanlıkları hiç kimsenin suç işleyebileceği bir özgürlük alanı değildir. Türkiye bir anayasal hukuk devleti. Dolayısıyla mevcut ilgili üç tane belediye başkanı yerine anayasamızın 127. maddesi kapsamı içerisinde geçici bir süreyle yerine bir görevlendirme yapıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 15:29, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 15:52
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyım atandı. Öte yandan Mardin ve Batman'da toplantı ve gösteri yürüyüşler ile etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı.

3 belediyeye kayyum atanmasına ilişkin AK Parti'den ilk açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, yaptığı basın toplantısında konuştu. Güler, hukuki süreçlerin devam ettiğini söylediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk devleti uygulamaları içerisinde bu türden takdir edilecektir. Belediye başkanlıkları hiç kimsenin suç işleyebileceği bir özgürlük alanı değildir.

İlgili belediye başkanlarının, Mardin başkanına 10 yıl, Batman belediye başkanı için 6 yıl üzeri, Halfeti belediye başkanı için 6 yıl ve üzeri ceza verilmiş. Bunlar istinaf sürecine tabii. Belediye kanunu içinde durumlar değerlendirilmiş ve içişleri bakanlığı geçici bir dönem için bu görevlendirme yapılmış. Gerekli istinaf sürecinde burada kesinleşebilir veya beraat edebilir. Geçmiş dönemde de bu uygulamalar vardı. Belediye başkanlıkları kimsenin suç işleyeceği özgürlük alanı değil. Soruşturmaya tabii durum ise gerekli uygulama yapılacaktır.

Türkiye bir anayasal hukuk devleti. Dolayısıyla mevcut ilgili üç tane belediye başkanı yerine anayasamızın 127. maddesi kapsamı içerisinde geçici bir süreyle yerine bir görevlendirme yapıldı"

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