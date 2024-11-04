Arınç: Öcalan için genel af yerinde olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan Meclis'te konuşsun" çağrısı tartışılmaya devam ederken, uzun yıllar AKP'de yöneticilik yapan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak bir çıkış geldi.

Arınç, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın genel afla İmralı'dan çıkabileceğini savundu. Genel affın yerinde olacağını belirten Arınç, "Genel af konuşulmamalı. Yapılacaksa yapılmalı ve iş bitmeli" ifadelerini kullandı. T24'ten Gazeteci Cansu Çamlıbel'e konuşan TBBM eski Başkanı Bülent Arınç'ın, Öcalan ve genel af hakkında açıklamaları şöyle:

"ÖCALAN'IN ÇIKMASI İÇİN GENEL AF YERİNDE OLUR"

Bu insan neden Meclis'e gelecek? Dışarıya çıkma imkanı varsa gitsin bir lüks otelde veya bir küçük toplantı yerinde yapsın bunu. İçişleri Bakanlığı ona bir yer de tahsis edebilir. Orada ne söyleyecekse söylesin. Yani Meclis'e gelmesini ben katiyen mümkün görmüyorum. Bir genel af çıkacaksa bunu düşünebiliriz. Ve bu yerinde de olabilir. Ama devlet hayatımdan biliyorum, askerlikte erken terhis bu tarafta da genel af konuşulmamalı. Yapılacaksa yapılmalı ve iş bitmeli.

"UMUT HAKKI BENİM ÇOK BEĞENDİĞİM BİR KARARDIR"

Sınırları çizilirse, o sınırların içerisinde müebbet hapse mahküm olanların da cezası 20 yıla indirilebilir. Veyahut da işte 25 yıldan sonra bir 'umut hakkı' tanınacaksa.'Umut hakkı' konuşulacaksa ben başta şunu umut ederim; demek ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bundan sonra uygulanacak. Bu umut hakkını tanıyan AİHM kararı yıllarca evvel çıktı. Ve benim çok da beğendiğim bir karardır. "Bir insan ilelebet içeride kalacağını düşünmemeli. İyi hal de varsa, şu yıldan sonra artık çıkabileceğini ümit etmeli" diyor. İnsan haklarına uygun bir şey bu. Ama biz bunu kabul etmemiştik.