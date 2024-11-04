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Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, okullarda iklim değişikliği farkındalığı ve kapasitenin artırılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yürütüleceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 21:39, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 21:39
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Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak

ANKARA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, okullarda iklim değişikliği farkındalığı ve kapasitenin artırılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yürütüleceğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, bugün düzenlenen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu (İDUKK) toplantısında alınan yeni kararlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Toplantıda, "2053 Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi"nin kabul edildiğini aktaran Kurum, strateji planının detaylarının 11-22 Kasım tarihlerinde Azerbaycan'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) açıklanacağını ifade etti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Stratejinin uygulamasının güçlendirilmesini sağlamak üzere, iklim değişikliğinin halk sağlığı ve tarım başta olmak üzere yaşamsal önemi haiz sektörlerde risk analizlerinin yapılmasına, uzun dönemli iklim değişikliği stratejisinin gerektirdiği yatırım ihtiyacının karşılanmasına yönelik iklim finansmanı çalışmalarının yapılmasına, okullarda iklim değişikliğine yönelik farkındalık ve kapasitenin artırılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılacak.

COP29 çerçevesinde Koordinasyon Kurulu üyesi ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanan İklim Eylemi İçin Dijitalleşme Girişimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde icra edilecek ve gerekli diplomatik hususlar Dışişleri Bakanlığınca yürütülecek."

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