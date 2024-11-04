UEFA'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı kararı

UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmamasına karar verdi.

TRT Spor'un haberine göre; Maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olacak.

BASKETBOL MAÇI SIRBİSTAN'DA OYNANMIŞTI

Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.