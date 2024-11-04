UEFA'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı kararı
UEFA'nın kararıyla Beşiktaş'ın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv oynayacağı maç tarafsız sahada oynanacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 16:37, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 16:38
UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmamasına karar verdi.
TRT Spor'un haberine göre; Maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olacak.
BASKETBOL MAÇI SIRBİSTAN'DA OYNANMIŞTI
Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.