Motosikletin devrildiği kazada anne öldü, oğlu yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada sürücü H.M. ile motosikletteki annesi Dilek Tercan (43) yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 17:10, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 17:13
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.M'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet, Şeyh Bedrettin Caddesi'nde devrildi.
Kazada sürücü H.M. ile motosikletteki annesi Dilek Tercan (43) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Anne Tercan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.M. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Tercan'ın cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.