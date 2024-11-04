Üzerinden 3.000 TL çıkan dilenciye 977 TL ceza kesildi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenciye 977 lira ceza uygulandı. Üzerindeki paraya el konulan dilenciye 977 lira ceza kesildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 17:48, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 17:49
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenciye 977 lira ceza uygulandı.
Zabıta ekipleri, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Han Cami önünde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde yakalanan bir dilencinin üzerinden, vatandaşlardan topladığı değerlendirilen 3 bin lira çıktı.
Üzerindeki paraya el konulan dilenciye 977 lira ceza kesildi.