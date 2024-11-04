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IMEI kayıt ücreti 10 yılda yüzde 34 bin artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2024 enflasyon verilerini açıkladı. Veriler, ekonomiye olan olumsuz etkileriyle dikkat çekiyor. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) yıllık bazda %48,58 artış gösterdi, aylık bazda ise %2,88 artış yaşadı. Buna göre 2025 IMEI kayıt ücreti 45 bin lirayı geçecek. Son 10 yıldaki artış ise dudak uçuklatıyor.

Haber Giriş : 04 Kasım 2024 19:40, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 19:40
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IMEI kayıt ücreti 10 yılda yüzde 34 bin artış gösterdi

TÜİK, bugün Ekim 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 2,88 artış gösterirken yıllık enflasyon yüzde 49,38 olarak gerçekleşti. Bu oran aynı zamanda yeniden değerleme oranı olarak gerçekleşti. Bu bağlamda 2025 yılında yurt dışından getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti de 45 bin TL'yi geçmiş olacak. IMEI kayıt ücretinin seneler içindeki artışı ise dudak uçuklatıyor.

10 yılda yüzde 34 bin yükseldi

Halihazırda IMEI kayıt ücreti 31.692 TL olarak işletiliyor. Ancak bu ücret, 1 Ocak 2025 tarihinde 45.614 TL'ye yükselecek. Zaten son yıllarda birkaç istisna dışında yurt dışından telefon almak pek mantıklı değildi ancak bu zamlarla birlikte hiçbir modelde avantaj kalmamış olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranını yüzdel 50 azaltma ya da yüzde 50 artırma yetkisine sahip. Eğer değişiklik yapılmazsa 1 Ocak 2025 itibarıyla çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 43,93 oranında zamlandığını göreceğiz.

Öte yandan IMEI kayıt ücretinin seneler içindeki yükselişi ise dikkat çekiyor. 2015 yılında kayıt ücreti sadece 131 TL'ydi. Dolayısıyla 10 yıl içinde IMEI kayıt ücreti tam yüzde 34.719 (Otuz dört bin yedi yüz on dokuz) oranında artmış oldu.

Yıllara göre IMEI ücreti


2015: 131 TL
2016: 138 TL
2017: 149 TL
2018: 500 TL
2019: 1.500 TL
2020: 1.838 TL
2021: 2.006 TL
2022: 2.732 TL
2023 (ilk 6 ay): 6.091 TL
2023 (ikinci 6 ay): 20.000 TL
2024: 31.692 TL
2025: 45.614 TL

DN / Metin Akpınar

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