Sildiği cam hayatına mal oluyordu

DURUMU AĞIR Ağır yaralanan Zeliha S., ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Şenlik Sokak'ta meydana geldi. Üç katlı apartmanın 2'nci katındaki dairesinde yaşayan Zeliha S., cam temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

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