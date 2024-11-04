Sahte çek kullanarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve Samsun'da araç alımında sahte çek kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 20:22, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 20:23
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve Samsun'da araç alımında sahte çek kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç satışında sahte çek kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı yönünde bilgi aldı.
Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ünün farklı suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla tutuklandı.