Sahte çek kullanarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ünün farklı suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve Samsun'da araç alımında sahte çek kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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