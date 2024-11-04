Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gösteri yasağı

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Mardin büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.

Ahmet Türk'ün görevden alınmasına Kobani davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması ve hakkında devam eden terör davaları gerekçe gösterildi. Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun görevlendirildi.

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp,, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi.

Sönük ile Karayılan için silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl hapis cezası almaları ve örgüt propagandası yapmak suçundan yürütülen soruşturma gerekçe gösterildi.

DİYARBAKIR'DA YÜRÜYÜŞ VE ETKİNLİKLER 3 GÜN YASAKLANDI

Diyarbakır Valiliği, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinliklerin 6 Kasım'a kadar yasaklandığını duyurdu.

MARDİN'DE 10 GÜNLÜK ETKİNLİK YASAĞI

Mardin Valiliği, kent genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması, miting yapma, yürüyüş gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

BATMAN'DA GÖSTERİ VE ETKİNLİKLERE 10 GÜN YASAK KARARI

Batman Valiliği; yürüyüş, gösteri, basın açıklaması gibi etkinliklerin 10 gün yasaklandığını duyurdu.

ŞANLIURFA'DA YASAKLAMA KARARI

Şanlıurfa'da 10 gün boyunca tüm açık hava etkinlikleri yasaklandı.