Ankara'da 2 minibüsün çarpıştığı kazada 21 kişi yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçileri taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 21:02, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 21:06
ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçileri taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı.
Selami A. yönetimindeki 06 S 25023 plakalı minibüs, Çubuk-Ankara kara yolu Yenice Mahallesi kavşağında Ali M. idaresindeki 06 ECC 205 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerle araçlardaki 19 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.