Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi
Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan'ın trafik kazası geçirdiğini açıkladı Fatih Demircan sağ kolundaki kırık nedeniyle ameliyat edildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 21:50, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 21:51
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan'ın trafik kazası geçirdiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir. Sayın Demircan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.