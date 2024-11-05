Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 00:07, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 00:10
CUMHURBAŞKANI KARARI
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumuna ait boş kadrolarda ekli cetvelde gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi uyannca karar verilmiştir.
4 Kasım 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI