Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik

CUMHURBAŞKANI KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumuna ait boş kadrolarda ekli cetvelde gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi uyannca karar verilmiştir.

4 Kasım 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI