11 yaşındaki Zühre'ye çarpıp kaçan alkollü sürücü tutuklandı

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan kontrolde 3,34 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

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