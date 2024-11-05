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11 yaşındaki Zühre'ye çarpıp kaçan alkollü sürücü tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 15:07, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:36
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Adnan Menderes Caddesi'nde dün, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zühre Deniz A'ya (11) çarptıktan sonra aracıyla kaçan ve ardından polis ekiplerince yakalanan sürücü T.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yapılan kontrolde 3,34 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli T.D, "olası kastla kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

- Olay

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde dün, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zühre Deniz A'ya (11), T.D. idaresindeki 54 HK 322 plakalı hafif ticari araç çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk refüje düşmüştü.

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Öte yandan olayın, sürücünün park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenilmişti.

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