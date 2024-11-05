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İki kadın doğumda karıştırıldıklarını 50 yıl sonra öğrendi

Bir DNA testi, iki kadının 50 yıl önce doğumda değiştirildiklerini keşfetmesini sağladı. Şoka uğrayan kadın, "Doğum belgem yanlış, pasaportum, ehliyetim, her şeyim yanlış" diyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 09:04, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:27
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İki kadın doğumda karıştırıldıklarını 50 yıl sonra öğrendi

İngiltere'de, 1967 yılında aynı hastanede doğan iki kadının yanlış ailelere gönderildiği, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından doğrulandı. BBC'nin haberine göre, bu şok edici keşif, 2021 Noel'inde Tony isimli bir erkeğin evde DNA testi kiti almasıyla başladı.

DNA testi sonucunda Tony, "Claire" takma adını kullanan bir kadınla kardeş olduğunu öğrendi. Claire ise daha önce yaptırdığı DNA testi sonuçları yüzünden ailesiyle doğum yeri arasında bir bağlantı olmadığını fark etmişti ve soru işaretleri yaşıyordu.

Tony ve Claire arasındaki mesajlaşmalar, ortak bir gerçek ortaya çıkardı: Tony'nin kız kardeşi Jessica ve Claire, yaklaşık 55 yıl önce aynı hastanede doğmuşlardı. Notları karşılaştırdıkça doğumda bir karışıklık yaşandığına daha da inandılar.

Biyolojik aileyle ilk buluşma

Claire, şüphelendiği biyolojik ailesiyle tanışmaya karar verdi ve Tony'nin annesi Joan'ın evine gitti. Claire, Joan'ı gördüğünde gözlerinin benzerliğinden etkilendi: "Aman Tanrım, senin gözlerini almışım!" diyerek duygularını paylaştı. Joan da, "Doğru hissettirdi," diyerek Claire'in kendisine benzerliğinden duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

NHS başlangıçta bebeklerin yanlış ailelere verildiğine dair bir kayıt olmadığını açıklamıştı. Ancak Claire ve Tony, doğum yaptıkları hastaneye ulaştıktan sonra NHS Resolution bu değişimi "dehşet verici bir hata" olarak kabul etti. Vakayla ilgili yasal sorumluluk ve tazminat görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

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