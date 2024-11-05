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Brent petrolün varil fiyatı 74,92 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,92 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 10:20, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:24
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Dün 75,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.04 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 azalarak 74,92 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,15 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de bugün yapılacak Başkanlık seçimleri öncesi piyasadaki belirsizliğin etkisiyle gerilemeye başladı.

Analistler, yatırımcıların seçim öncesinde riskli pozisyon almaktan kaçındığını ve ülkede ekonomik büyümeye dair ipuçları vermesi beklenen ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının yakından takip edileceğini belirtiyor.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de seçim sonuçlarına göre ekonomik hareketliliğin şekillenmesi ve petrol talebini yönlendirmesi bekleniyor.

Fiyatların düşüşünde, Gazze'de ateşkes ihtimaline yönelik çalışmaların devam etmesi de kısmen etkili oluyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün Mısır'ın başkenti Kahire'de "World Urban Forum"da yaptığı konuşmasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkes uygulanmasını kapsayan ve 10 Haziran'da BMGK'de kabul edilen kararın uygulanma vaktinin geldiğini söyledi.

Dün, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik yoğun çabaların sürdüğünü söyledi.

İsrail'in tüm ateşkes önerilerini reddettiğine dair haberler ise fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Petrol fiyatlarında günlük bazda düşüş görülse de fiyatlar 28 Ekim'den bu yana yükseliş ivmesinde seyrediyor. Fiyat artışında, OPEC+ grubunun petrol üretimlerini artırmak için biraz daha bekleyeceklerini duyurması ve Orta Doğu'da devam eden gerginlik etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,51 doların direnç, 70,59 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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