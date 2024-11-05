Dolar 34,35 seviyesinden işlem görüyor

Akaryakıt devi 111 yıl sonra Türkiye'den çekildi
Akaryakıt devi 111 yıl sonra Türkiye'den çekildi
Türkiye'de sadece 4 tane var birisi Sivas'ta
Türkiye'de sadece 4 tane var birisi Sivas'ta
Bahçeli'den 'umut hakkı' açıklaması: Sözümün arkasındayım
Bahçeli'den 'umut hakkı' açıklaması: Sözümün arkasındayım
İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?
İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?
2025 LGS'nin tarihi belli oldu
2025 LGS'nin tarihi belli oldu
Yüksek enflasyon 2024 için faiz indirim kapısını kapatıyor
Yüksek enflasyon 2024 için faiz indirim kapısını kapatıyor
İş dünyası harekete geçti! Çare yabancı işçi
İş dünyası harekete geçti! Çare yabancı işçi
Dövizden çıkış sürüyor! Güvenilir liman Türk Lirası
Dövizden çıkış sürüyor! Güvenilir liman Türk Lirası
Terzi ve lostrada sıra var! Yenisini alamayan tamir ettiriyor
Terzi ve lostrada sıra var! Yenisini alamayan tamir ettiriyor
Gençler meslek öğreniyor, iş beğenmiyor
Gençler meslek öğreniyor, iş beğenmiyor
Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak
Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak
Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gösteri yasağı
Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gösteri yasağı
Batman'da kayyum atanan belediyede gerginlik! 75 gözaltı
Batman'da kayyum atanan belediyede gerginlik! 75 gözaltı
YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimleri için ABD'de
YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimleri için ABD'de
Hazine 2 ihalede yaklaşık 32 milyar lira borçlandı
Hazine 2 ihalede yaklaşık 32 milyar lira borçlandı
Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis yaralandı
Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis yaralandı
2025 hac kuralarında kesin kayıtlar 15 Kasım'a kadar yapabilecek
2025 hac kuralarında kesin kayıtlar 15 Kasım'a kadar yapabilecek
Valilikten İzmir Belediyesi'ne tepki
Valilikten İzmir Belediyesi'ne tepki
İETT dehşetinde şoför tutuklandı
İETT dehşetinde şoför tutuklandı
AK Parti'den kayyum açıklaması
AK Parti'den kayyum açıklaması
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artıyor
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artıyor
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Türkiye Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi
Türkiye Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi
Tıp fakültesinde kadavra krizi: İthal edecekler
Tıp fakültesinde kadavra krizi: İthal edecekler
Bakan Tekin, ÖSYM Başkanı ile 4 yıl sonraki YKS'yi görüştü
Bakan Tekin, ÖSYM Başkanı ile 4 yıl sonraki YKS'yi görüştü
Ankara Büyükşehir Belediyesi 350 şoför alacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi 350 şoför alacak
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 527 bini aştı
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 527 bini aştı
Belediye başkanı ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Belediye başkanı ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Memurun Ocak ayındaki zammı %10'u geçmeyecek mi?
Memurun Ocak ayındaki zammı %10'u geçmeyecek mi?
Ali Yalçın: Ücretler değil fiyatlar baskılanmalı
Ali Yalçın: Ücretler değil fiyatlar baskılanmalı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar 34,35 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 34,3510 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 10:45, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 11:00
Yazdır
Dolar 34,35 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 değer kazanarak 34,3445'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla yatay seyirle 34,3510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 37,4410'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 kazançla 44,5750'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 103,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde varlık fiyatlarında karışık bir seyir öne çıkarken, birbirine çok yakın gelen anket sonuçları ve siyasi belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bugün ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri dünya genelinde yakından takip edilirken, son anketlere göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip gözüküyor.

Adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 "salıncak eyalet"in 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.

Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken, Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyor.

Analistler, yatırımcıların seçim öncesinde riskli pozisyon almaktan kaçındığını, ülkede ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da piyasaların odağında yer aldığını kaydetti.

ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verileri sonrasında Fed'in faiz indirimi beklentisine yönelik piyasa beklentileri korunurken, Fed'in bu hafta politika faizini 25 baz puan indirerek 4,50-4,75 aralığına çekmesi bekleniyor.

Para piyasalarında Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık bir diğer faiz indirimi yapması ihtimali de yüzde 82 ile fiyatlanıyor.

Fed'in perşembe günü açıklayacağı politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydeden analistler, aynı zamanda gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları aranacağını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD başkanlık seçimlerinin yanı sıra İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin destek, 105 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber