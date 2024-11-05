Dolar 34,35 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 değer kazanarak 34,3445'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla yatay seyirle 34,3510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 37,4410'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 kazançla 44,5750'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 103,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde varlık fiyatlarında karışık bir seyir öne çıkarken, birbirine çok yakın gelen anket sonuçları ve siyasi belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bugün ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri dünya genelinde yakından takip edilirken, son anketlere göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip gözüküyor.

Adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 "salıncak eyalet"in 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.

Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken, Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyor.

Analistler, yatırımcıların seçim öncesinde riskli pozisyon almaktan kaçındığını, ülkede ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da piyasaların odağında yer aldığını kaydetti.

ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verileri sonrasında Fed'in faiz indirimi beklentisine yönelik piyasa beklentileri korunurken, Fed'in bu hafta politika faizini 25 baz puan indirerek 4,50-4,75 aralığına çekmesi bekleniyor.

Para piyasalarında Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık bir diğer faiz indirimi yapması ihtimali de yüzde 82 ile fiyatlanıyor.

Fed'in perşembe günü açıklayacağı politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydeden analistler, aynı zamanda gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları aranacağını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD başkanlık seçimlerinin yanı sıra İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin destek, 105 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirtti.