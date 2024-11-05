2024-ÖZYES ek yerleştirme tercihleri başladı

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2024-ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri 8 Kasım saat 23.59'a kadar sürecek.

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