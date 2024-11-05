2024-ÖZYES ek yerleştirme tercihleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), düzenlenen 2024 Özel Yetenek Sınavı'nın (2024-ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 10:52, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 11:22
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2024-ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri 8 Kasım saat 23.59'a kadar sürecek.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapabilecek.