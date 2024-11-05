Bahçeli'den 'umut hakkı' açıklaması: Sözümün arkasındayım
MHP Genel Başkanı Bahçeli; " 'Terörist başı terörün bittiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse hadi DEM grubuna gelsin bunları teker teker söylesin, umut hakkından istifade etsin' sözümün arkasındayım." dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 10:58, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 11:37
Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle;
"Terörist başı terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini söyleyecekse DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım"
"Kürtlerle kucaklaşma asıldır, terörle mücadele esastır. Silahlı eşkıyayı temizlemek kaçınılmazdır, siyasette uzlaşmak ortak yararımızadır."
"Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir."