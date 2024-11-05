Bahçeli'den 'umut hakkı' açıklaması: Sözümün arkasındayım

"Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir."

"Terörist başı terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini söyleyecekse DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım"

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