Defne Hakim'den 'Ah be çocuk' paylaşımı

17 yaşında ki çocuk 2019, 2020 ve 2022 yıllarında TCK 142/1 hırsızlık ve TCK 142/2'deki nitelikli hırsızlık suçunu işledi. Yerel mahkemelerce 70 hırsızlık suçundan 149 yıl 200 ay 705 gün hapse mahküm edildi. Bu durumda 17 yaşındaki sanık en erken 2040'da tahliye olabilecek.

Dosyayı inceleyen İzmir İstinaf Mahkemesi Üyesi Hakim Defne Bülbül 17 yaşındaki çocuk sanığın 70 suçtan aldığı cezanın 149 yıl 200 ay 705 gün olduğunu paylaştı.

KALBİME KARANLIK ÇÖKTÜ



Bülbül paylaşımında, "Gece gece okumayı bıraktım, kalbimin üstüne bir karanlık çöktü. 17 yaşında, suçu hırsızlık müddetnamesi 149 yıl 200 ay 705 gün. Bihakkın tahliye 2076. Ah be çocuk" dedi.