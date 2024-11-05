Genç Sağlık Sendikası 'Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne dava açtı

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yayımlanan yönetmeliğe ilişkin değerlendirmede bulunan ve revize edilmesi gereken maddelerin bulunduğuna dikkat çeken Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman KAYA,

"İlgili yönetmelik Genç Sağlık Sendikası Genel Merkez avukatları ve mevzuat uzmanları tarafından titizlik ile incelenmiş, aile hekimleri ve tüm aile sağlığı merkezi çalışanlarının lehine ve aleyhine değerlendirilebilecek tüm yönleri ele alınmıştır. Yeniden gözden geçirilmesini istediğimiz hükümler ve ilgili maddelerden ötürü oluşabilecek mağduriyetler noktasında sağlık çalışanlarının haklarını korumak üzere her türlü hukuki tedbiri alacağımızı öncelikle ifade etmek istiyoruz.

2.? ?ve 3. basamak sağlık hizmetlerinin yükünü hafifletmeyi amaçladığı belirtilen, ancak bazı maddeleri ile 1. basamak sağlık çalışanları aleyhine mağduriyetler oluşturabilecek yönetmeliğin, Sayın Bakanın takdiriyle, yönerge yoluyla revize edilmesinin önünde bir engel olmadığını düşünüyoruz. Bu bağlamda hazırladığımız çözüm önerileri, pratiğe yönelik eylem planları ile aile sağlığı merkezi çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Genç Sağlık Sendikası genel merkezi olarak, Aile Hekimliği Performans ve Ödeme Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin revize edilmesi noktasında tüm çözüm yolları tüketilmesi durumunda hukuki sınırlar içerisinde her türlü faaliyet ve eylem hakkımızı kullanacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz." dedi.



GENÇ SAĞLIK SENDİKASI YÖNETMELİĞE KARŞI DAVA AÇTI



Yayımlandığı günden itibaren birçok sendika ve sivil toplum kuruluşunun tepkisini çeken, Aile hekimliği uygulamaları ve ödeme sistemlerinde köklü değişikliklere neden olacak yönetmelikte bazı maddelerin revize edilmesi gerektiğini bir kez daha yetkililere ileten Genç Sağlık Sendikası Genel Merkezi, yönetmeliğin durdurulması ve ilgili düzenlemenin yapılabilmesi adına dava açtıklarını ifade etti.