Özel okul kurucusuna dolandırıcılık ve evrakta sahtecilikten gözaltı
Adana'da, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 13:30, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 13:33
Kentteki bir özel okulun kurucusu Y.G, "özel evrakta sahtecilik", "bedelsiz senet kullanma", "dolandırıcılık" ve "emniyeti suistimal" suçlamasıyla yakalandı.
Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirilen Y.G, kendisini görüntüleyen gazetecilerin soruları üzerine, "Susma hakkımı kullanabilir miyim?" dedi.
Y.G, daha sonra Yüzüncüyıl Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.