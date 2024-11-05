MEB: Okul öncesi eğitim kurumlarında stajyer öğrenci bulundurulamaz

Milli Eğitim Bakanlığı il milli eğitim müdürlüklerine "Temel Eğitim Kurumlarındaki Stajyer Öğrenciler" konulu yazı gönderdi.

Yazıda; okul öncesi eğitim kurumlarında mesleki ve teknik eğitim kurumlarından çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencileri dışında stajyer öğrenci bulundurulamayacağı bildirildi.

Yazıda ayrıca bu bölüm haricinde stajyer öğrenci bulunduruluyor ise gerekli düzeltmelerin yapılması istendi.